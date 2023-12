¿Palito a Boca? El pícaro comentario de Colidio tras su gol agónico en River-Belgrano: “Por algo decidí…”

Con un gol agónico de Facundo Colidio, River le ganó este domingo a Belgrano por 2-1 en el Mario Alberto Kempes. De esta manera el Millonario aseguró su lugar en una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. El rival saldrá del ganador del partido entre Rosario Central y Racing.

Tras el encuentro quien enfrentó los micrófonos fue el héroe de la jornada para el equipo de Martín Demichelis. El delantero, que ingresó en lugar de Salomón Rondón (autor del primer gol) a los 77 minutos, soltó una pícaro comentario con un mensaje encubierto para Boca, su exequipo.

"Por algo decidí venir a este club. Estoy muy contento de estar acá porque es un grupo excepcional. Siempre voy a tratar de aportar desde donde me toque trabajando y siendo lo más profesional que pueda. Por suerte hoy llegó el gol y el desahogo", comenzó Colidio.

Sobre su templanza a la hora de afrontar la sequía goleadora, el delantero de River expresó: "Internamente un delantero lo que quiere es hacer goles. Siempre está el pensamiento de querer marcar. Cuando no se puede hay que seguir trabajando e insistiendo. Por suerte hoy llegó y estoy muy contento. Lo puedo hacer por muchos lugares del ataque. Hoy me tocó entrar por el centro y pude convertir".

Para finalizar, Colidio se refirió a su festejo: "Fueron las sensaciones del momento. Cuando vi a Enzo (Díaz) tirado me fui con él y festejamos todos juntos. Fue un merecido triunfo porque es un grupo excepcional que ha trabajado todo el año. A mí me tocó llegar hace poco y me di cuenta del grupo que es y el profesionalismo que hay dentro".