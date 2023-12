Tevez asumió que frenó la vuelta de un jugador a Independiente: "Decidí no traerlo para no faltarle el respeto"

El mercado de pases de Independiente comenzó muy activo y ya son cuatro los refuerzos que se entrenan bajo las órdenes de Carlos Tevez. El Apache cuenta con las incorporaciones de Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna y Adrián Spörle. Sin embargo, en el marco de una conferencia de prensa, el entrenador explicó por qué Nicolás Domingo, uno de los nombres que se mencionaban para reforzar la mitad de cancha, finalmente no llegará a la institución.

El volante de 38 años viene de quedar libre Patronato, donde disputó 43 partidos entre Primera Nacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Su apellido surgió como uno de los primeros rumores de mercado y había sorprendido muchísimo a los hinchas, dado que no creían que a esta altura de su carrera esté para un retorno a Independiente, equipo con el que consiguió ser campeón de la Copa Sudamericana 2017 y de la Suruga Bank 2018.

Si bien la posibilidad de su retorno se barajó seriamente, Tevez explicó el motivo por el que finalmente no llegará al Rojo: “A Nico Domingo le tengo un gran respeto. Surgió del club, es muy querido, pero tengo chicos como Iván Marcone o Rodrigo Rey que son referentes". Y continuó: “Creo que traer a Nico y que no juegue era mentirle de entrada, creo que no era justo y decidí no traerlo para no faltarle el respeto".

Nicolás Domingo no jugará en Independiente por decisión de Tevez. (Foto: archivo)

De esta forma, la posibilidad que se le presentaba a Domingo de tener un segundo ciclo en Independiente quedó totalmente descartada y deberá buscar un nuevo destino para continuar con su carrera.

Mientras tanto, Tevez espera por la llegada de más refuerzos y en la misma conferencia de prensa aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a Alan Franco, uno de los futbolistas que desea para fortalecer la defensa. “Te necesito acá para pelear el campeonato”, fueron las palabras del entrenador. De a poco, Independiente se empieza armar y sueña con poder tener un gran 2024.