Independiente 2024: las claves del Tevez DT y su proyecto integral que ilusiona al Rojo

Carlos Tevez fue una bocanada de aire fresco para Independiente en este 2023. El Apache llegó a Avellaneda en agosto con un panorama para nada alentador, con el Rojo mirando muy de cerca el descenso. Para colmo, luego de los muy malos pasos de Leandro Stillitano y Ricardo Zielinski, el hincha exigía un entrenador con espalda para hacerse cargo del difícil momento. El elegido fue el Apache, quien lógicamente no contaba con esa banca por su pasado azul y oro y su poca experiencia como DT, pero su premisa desde un primer momento fue clara: “El que no se tira de cabeza, conmigo no juega”.

Su único antecedente como entrenador había sido en Rosario Central, donde dirigió 24 partidos (seis victorias, diez empates y ocho derrotas) y se lo destacó por darles la oportunidad y potenciar a juveniles como Facundo Buonanotte o Alejo Veliz. Saliendo de eso, poco se sabía acerca de su estilo de juego o su metodología de trabajo.

Su debut se dio contra un rival directo como lo era Vélez y rápidamente se comenzó a ver el cambio de actitud de los dirigidos por Tevez. Con doblete de Matías Giménez, el Rojo consiguió un triunfo clave y allí comenzó el despegue del equipo. Fueron 13 los partidos que dirigió por Copa de la Liga, con seis victorias, cinco empates y dos derrotas. Además, logró un contundente triunfo por 2 a 0 ante Racing en su visita al Cilindro, que marcó la salida de Gago del rival vecino.

El Apache agarró a Independiente en un momento complicado y lo salvó del descenso. (@Independiente)

¿Las claves de Tevez como entrenador? En primer lugar, que no se ata a ningún dibujo táctico. Según el rival, arma el esquema y planifica el partido, algo que le dio sus frutos.

En este escenario, un nombre clave es el de Nicolás Chiesa, su principal ayudante de campo. El excolaborador de Gustavo Alfaro en la Selección ecuatoriana es el encargado de analizar y estudiar a los rivales. Su sabiduría táctica y su obsesión son muy valoradas por Tevez, quien lo escucha y debate muchísimo con él. Se podría decir que el exjugador de 43 años es un bastión importantísimo del cuerpo técnico.

Nicolás Chiesa, el hombre clave en el cuerpo técnico de Tevez. (Foto: archivo)

Por otro lado, el Apache se encargó de potenciar a varios futbolistas que no atravesaban su mejor momento y que hasta eran repudiados por los hinchas. Joaquín Laso, Damián Pérez, Iván Marcone y Braian Martínez son los mejores ejemplos de esto.

Independiente quedó muy cerca de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, ya que en la última fecha ante Talleres le servía ganar o empatar para meterse entre los mejores cuatro de la A. Sin embargo, cayó por 3 a 2 y quedó en la quinta posición con 23 unidades, las mismas que Rosario Central y Banfield, pero con peor diferencia de gol que el Taladro y menos goles a favor que el Canalla.

A pesar del gusto amargo que quedó en Avellaneda por la no clasificación a los playoffs, la decisión dirigencial fue clara: Tevez debía continuar. Luego de varias charlas, donde se acordaron cuestiones vinculadas con el proyecto futbolístico, el exfutbolista firmó un contrato hasta 2026.

En su última conferencia de prensa, Carlitos avisó: “Es mi primera pretemporada como entrenador, el primer plantel que voy a armar”. Esta premisa tiene un peso mucho mayor que lo meramente emotivo. Hasta aquí, el entrenador se arregló con lo que tenía, tanto en Rosario como en Avellaneda, y en el Rojo logró cumplir el principal objetivo planteado en su llegada: salvar la categoría. Carlitos se ilusiona con un gran 2024. (Foto: archivo)

Sin embargo, Tevez espera poder bajarle su sello a un equipo que quiere soñar en grande. “El objetivo de todos sabemos que es pelear el campeonato”, dejó en claro. Para eso, solicitó la llegada de refuerzos que puedan jerarquizar la base del plantel actual y, hasta el momento, arribaron Ignacio Maestro Puch, Gabriel Ávalos, Adrián Sporle y Alex Luna. Mientras tanto, espera por la llegada de un central (¿Alan Franco?) y de un volante mixto.

Como si fuese poco, por una gestión que él mismo acerco a la institución, el Rojo se irá a Miami durante 20 días a realizar la parte más exigente de la pretemporada y se pondrá en marcha el plan mencionado por Tevez como "360". La intención es darles herramientas a los juveniles (Santi López de 17 años, si arregla su situación contractual, y Tomás Parmo, de 15, son los más jóvenes del plantel de Primera), potenciar a los jugadores con más recorrido y aprovechar a los experimentados.

Independiente se prepara para un 2024 en el que se buscará pelear por objetivos ambiciosos. La mano de una figura tan ganadora como Tevez será importante. El Apache querrá mostrar toda su capacidad como director técnico y ayudar a despertar a un gigante dormido.