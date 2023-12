El particular pantalón que usó Leandro Paredes en Roma para entrenar en casa antes de enfrentar a Juventus

Llega el fin de año y mientras la mayoría de los futbolistas del fútbol argentino disfrutan de vacaciones, en Europa la competencia no solo no se detiene, sino que empieza la segunda mitad de la temporada, la de mayor intensidad. Es normal ver grandes partidos en las respectivas ligas, con mucho en juego.

El de Juventus vs Roma será uno de ellos; porque la Vecchia Signora necesita una victoria para acercarse al Inter en la cima de la tabla de la Serie A, mientras que los de la capital italiana necesitan la victoria para competir por una clasificación a la Champions.

En este partido habrá presencia argentina. Paulo Dybala y Leandro Paredes competirán para la Roma, en un encuentro especial para el ex Boca, porque viene de jugar en la Juve, donde se marchó sin ser muy tenido en cuenta por el entrenador, más allá de que se mezclaron temas económicos.

La historia de Paredes.

En la previa, durante la semana, Leandro Paredes formó parte de las prácticas con el equipo pero por su cuenta también hizo gimnasio, con un detalle particular: entrenó con el short de Boca, generando mucho respaldo de los hinchas del Xeneize en las redes.

Lo cierto es que las posibilidades de que regrese a Boca son concretas. El propio Paredes las confesó a principio de mes. "Voy a vivir en Roma cuando me retire, pero yo a Boca voy a volver. Eso lo tengo claro desde el primer día que me fui. Me quedé con las ganas de jugar mucho tiempo en ese club. En algún momento voy a volver. Después, cuando termine mi carrera decidiré dónde vivir", afirmó en DSports.