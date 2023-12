Palermo y la polémica por la posibilidad de dirigir a River: todas sus respuestas a lo largo del tiempo

Martín Palermo era el candidato a dirigir a Boca si la fórmula presidencial de Andrés Ibarra y Mauricio Macri ganaba las elecciones, en las cuales tenían como contrincante al otro gran ídolo del club, Juan Román Riquelme. La derrota en las urnas le prohibió esa posibilidad y ahora el DT tiene que buscar otro club.

Mientras espera ofertas, este jueves participó de un partido de estrellas en Brasil y allí fue consultado sobre si aceptaría una oferta proveniente de un rival de Boca, como Independiente, Racing o el mismísmo River. Y su particular respuesta generó todo tipo de reacciones en las redes: "Obviamente mi trabajo es dirigir el equipo que me proponga ser el entrenador y tenga un proyecto. Uno está preparado para dirigir cualquier equipo y no solo en el fútbol argentino, uno evalúa cualquier propuesta en el exterior también", señaló, sin dejar la puerta cerrada al equipo millonario.

Lógicamente, las declaraciones llamaron la atención en Boca y la polémica, amplificada por el reciente resultado electoral, creció a pasos agigantados. Incluso los hinchas de Rvier tomaron sus palabras para mofarse del rival de toda la vida. Sin embargo, no es la primera vez que Palermo se refiere al tema. Y en anteriores ocasiones fue mucho más contundente en su respuesta.

En mayo de 2011 fue la primera vez que se puso en modo entrenador para referirse a este tema. Fue días antes de que finalice su carrera como futbolista, cuando ya había anunciado su interés de dirigir. Ese día, confesó con total contundencia ante el medio Olé: "No dirigiría a River".

La pregunta volvieron a hacérsela en marzo de 2013, cuando era entrenador de Godoy Cruz y en la previa a otro clásico, el de Cuyo ante San Martín de San Juan. "No dirigiría a River ni a Gimnasia. No creo que vaya a suceder, es imposible", señaló, en referencia también al clásico rival del club del cual es hincha, Estudiantes.

Finalmente, volvió a hacer referencia al tema hace apenas unos días, el 21 de diciembre pasado, con el resultado electoral ya puesto, así como la eliminación de su último equipo Platense de la Copa de la Liga.

"Estoy abierto a todo equipo que sea del fútbol argentino. Por algo dirigí Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi, Platense...", estaba respondiendo, cuando fue interrumpido para recibir otra pregunta: "¿River y Gimnasia también?" La respuesta no incluyó más que una onomatopeya en la que parece negarlo, acompañada por una cara de incomodidad, pero sin ningún tipo de palabra que lo confirme o permita esclarecer la respuesta.