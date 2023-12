El jugador de River que decidió renovar con el club pese a las dudas de los hinchas

River venció por 2 a 0 a Rosario Central y se consagró como campeón del Trofeo de Campeones. Los dirigidos por Martín Demichelis tuvieron un 2023 con muchos vaivenes desde lo futbolístico, pero pudieron cerrarlo con una sonrisa. En los festejos, la voz de Matías Suárez se hizo presente y expresó: "Me gustaría quedarme y jugar un poco más, creo que puedo seguir aportándole al equipo".

El deseo se le cumplió al cordobés y, según trascendió, renovará su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2024. La intención del delantero siempre fue continuar en Núñez, pero había diferentes ítems de productividad y rendimiento que no terminaban de convencerlo. Finalmente, las charlas llegaron a buen puerto.

Matías Suárez renovará su contrato y continuará por un año más en River. (Foto: archivo)

La continuidad de Suárez es algo que generó mucha controversia entre los hinchas. El futbolista tuvo un 2023 en el que tuvo muy poca continuidad, donde solamente jugó 15 partidos -221 minutos en total- y anotó dos goles.

Su poco tiempo de juego se debe a las reiteradas lesiones que sufrió y por las que nunca se pudo poner a tono desde lo físico. Este aspecto es el que genera muchas dudas y cierto rechazo sobre su continuidad entre los hinchas millonarios, quienes alzaron la voz en redes sociales con cierto tono de disconformidad.

La calidad de Suárez es un tema que no está en discusión, pero a sus 35 años y con una lesión crónica que arrastra en su rodilla, el escenario no es muy alentador. De todas formas, la decisión de la dirigencia es darle la posibilidad de continuar por un año más. Además, el ex Belgrano se mostró convencido de que podrá ser importante para el equipo.