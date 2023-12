El divertido sincericidio de Messi sobre cómo vivió la vuelta a Argentina con la Copa del Mundo: "Pensé que iba a haber más..."

Se cumplió un año del histórico título de la Selección argentina en Qatar 2022. Como nunca, la gente salió a las calles a festejar y reventó cada rincón del país, pero el Obelisco de la Avenida 9 de Julio fue el epicentro de los festejos que dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, todo se destiñó un poco cuando el micro de los jugadores se vio imposibilitado de hacer el paseo planeado y casi no pudo salir de Ezeiza. Precisamente, Lionel Messi dejó una divertida frase sobre la llegada de los campeones al país en la madrugada del martes 20 de diciembre.

Mirá el video

En diálogo con la serie "Campeones, un año después", el capitán del conjunto de Lionel Scaloni reveló que esperaba que el arribo del avión sea algo más caótico: "No, cuando llego acá y bajamos... la verdad es que pensaba que cuando bajaramos del avión, iba a haber más gente en ese momento", aseguró con una sonrisa.

"Me imaginaba más gente, pero apenas salimos del aeropuerto estaba lleno", reconoció el rosarino. En aquella madrugada, el avión aterrizó en suelo argentino alrededor de las 4 de la mañana, pero nada detuvo a miles y miles de hinchas que se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a saludar a sus ídolos y agradecerles por la mayor alegría futbolística de varias generaciones.

Luego, explicó cuál fue la razón detrás de su sorpresa: "Yo me imaginaba a los trabajadores del aeropuerto ahí, pero ya te digo, llegamos muy tarde. Había periodistas nomás, cámaras, fotográfos, pero cuando salimos de la terminal fue impresionante, era muy tarde", recordó.

Finalmente, Messi habló sobre lo que fue el martes 20 de diciembre, cuando millones de personas volvieron a colmar las calles para festejar la tercera estrella de la Selección argentina: "Llegamos como a las 3, 4 de la mañana. Yo me levanté, con el cambio de horario no dormí mucho y me levanté tipo 5:30, 6 y la gente ya estaba en el Obelisco. Había gente por todos lados", sentenció.