¿Quién es Rocco Ríos Novo, el arquero nacido en Estados Unidos que citó Mascherano para el Sub 23?

This game was uD835uDE63uD835uDE6AuD835uDE69uD835uDE68 uD83DuDE31



Relive the thrilling match between @PHXRisingFC and @loucityfc earlier this year!



uD83CuDFA5 https://t.co/MVNnm60UXO pic.twitter.com/hXXYH1NBh8