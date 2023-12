Demichelis anunció un cambio en su manejo con la prensa, tras el título de River: “La sinceridad me jugó en contra, no voy a…”

Martín Demichelis, entrenador de River, aseguró que su equipo "merecía terminar así", tras consagrarse en el Trofeo de Campeones y comunicó que tomó una decisión teniendo en cuenta que su 'sinceridad' le jugó en contra en este primer año al frente del plantel del equipo millonario.

En diálogo con ESPN, explicó: "Me tuve que adaptar a un montón de cosas. Yo me formé en el Bayern donde compartíamos todo con todos los entrenadores y no tengo secretos. Trato de explicar y acá explicar me terminó jugando en contra. La sinceridad me jugó en contra. Y no voy a explicar más nada".

"A veces los fundamentos no alcanzan para contentar. Pero fue un año de gran experiencia, no solo de lo futbolístico sino también desde lo cultural", dijo y agregó: "Vivimos en un país muy pasional con respecto al fútbol y hay un montón de opinólogos. La inmediatez en este mundo tecnológico hace que todo quieran las cosas rápido".

"El público tiene libertad de opinión. Yo soy feliz de estar en River y pongo lo mejor de mí para que los resultados se den. He tomado decisiones pensando que era lo mejor para el equipo. Ese es mi deber", reflexionó.

Demichelis admitió que "no fue fácil la vuelta al país después de tantos años en el exterior" y le dedicó el título a su familia. "A mi mujer, a mis hijos, a mis hermanas...", enumeró. "Soy inmensamente feliz en River. Ser su entrenador es una grandísima experiencia en todo sentido. Tengo un plantel hermoso, de altísima calidad", cerró.