Por qué Demichelis quebró en llanto al hablar con la TV tras ganar el Trofeo de Campeones: “No es fácil volver a…”

River se tomó revancha de lo ocurrido el pasado 9 de diciembre, cuando Rosario Central lo eliminó por penales de la semifinal de la Copa de la Liga. Este viernes por la noche, en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. el Millonario derrotó al Canalla por 2-0 y se convirtió en el campeón del Trofeo de Campeones.

Tras el partido, en el que el elenco de Núñez fue ampliamente superior a su rival de turno, Martín Demichelis dialogó en exclusiva ante los micrófonos de TNT Sports en la previa de la premiación. El director técnico, que sumó su segundo título en la institución a la que llegó a inicio de año, se mostró emocionado por el logro obtenido.

Mirá el video

Para comenzar, el DT de River manifestó: "Este título es de toda la gente, de esta grandísima institución y de este hermoso plantel. Fue difícil transitar estos meses solamente dándole la posibilidad a once titulares y cinco cambios. No solamente teniendo un plantel amplio, si no con mucha calidad. Nos merecíamos terminar el año de esta manera, dos semanas después de haber perdido con este mismo equipo".

"Es un desahogo porque el fútbol se define por detalles y no lo habíamos hecho mal en la semifinal. Hoy fuimos el equipo que salió desde el inicio a buscar el título. Solo palabras de agradecimiento para la gente, el plantel y la institución que no para de crecer. Ahora con más tranquilidad haremos el balance, porque por momentos el año se transformó en agridulce. Quedamos temprano eliminados en la competencia internacional y en Copa Argentina", añadió Demichelis.

Mirá el video

A la hora de hablar sobre el primer pensamiento que tuvo tras el pitazo final, expresó: "En mi familia. Mi mujer, mis hijos, mis hermanas. No es fácil volver al país, 20 años afuera y hay que volver a adaptarse a la cultura. Fue un año de grandísima experiencia en todo sentido. Convivir con un plantel de tanta jerarquía, amplio, con nuestra cultura, merecíamos terminar así. A lo largo de todo el año, con altibajos hemos sido los mejores. Se vio reflejado en el campo ante el último campeón. un grandísimo equipo. En el plano doméstico, a lo largo de los 12 meses, fuimos los mejores".

"Tengo la tranquilidad de que soy inmensamente feliz en River. Tengo un grupo dirigencial que desde el momento que me eligió ,e apoyó y me dio tranquilidad a la hora de trabajar. Esto me da tranquilidad de que podemos ir a descansar con felicidad y una sonrisa. La gente de River se lo merecía, hoy colmaron y no pararon de alentar, se agradece muchísimo", sentenció Demichelis.