La mujer de Enzo Pérez y un sugestivo posteo en su despedida de River: mensaje a Gallardo ¿y a Demichelis?

River y Rosario Central serán los protagonistas del Trofeo de Campeones, que se jugará este viernes desde las 21hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En este encuentro se dará una situación muy emotiva y es que Enzo Pérez, actual capitán del equipo, jugará su último partido con la camiseta del Millonario.

El mendocino de 37 años llegó en agosto de 2017 a Núñez y su ciclo ha sido realmente para el recuerdo. En su vitrina tiene: la Copa Libertadores del 2018, dos Copa Argentina, una Recopa Sudamericana, dos Supercopa Argentina, dos ligas y un Trofeo de Campeones. Además, esta noche podría irse con otra copa debajo del brazo.

Su esposa, Florencia Martínez, subió una historia a su cuenta de Instagram donde retrata a Enzo y a Marcelo Gallardo dándose un abrazo y lo acompaño con las siguientes palabras: "Gracias por confiar y traerlo a cumplir su sueño. Gracias por todos los años que hiciste feliz a esta familia".

El posteo que realizó Florencia Martínez, la esposa de Enzo Pérez.

Más allá de la clara intención de apoyar a su pareja por el cierre de un ciclo tan importante en su vida, lo foto elegida pareciera no haber sido aleatoria. El DT y el volante guardan una buena relación, eso es cierto, pero también es verdad que la relación con Martín Demichelis no es buena y esto podría ser tomado como una indirecta.

Muchos son los rumores acerca de que Pérez y Demichelis no tienen buena relación. Algunas voces hasta se animan a decir que el vínculo está completamente roto y que no resultaría raro que esto sea el motivo de su salida. Por lo pronto, el ex Valencia buscará cerrar su historia en River con una sonrisa y ver que depara de su futuro, dado que tienen varios equipos interesados en sus servicios.