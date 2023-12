La particular posición que ocupa Messi entre los 100 mejores futbolistas del año para la revista Four Four Two

Lionel Messi fue puesto en discusión en más de una oportunidad en el último tiempo, a pesar de que cada vez que puede da muestras de su vigencia. Recientemente ganó el premio The Best, el Balón de Oro y fue nominado nuevamente a la estatuilla que otorga la FIFA. Pero su consideración no es unánime, está claro.

La revista inglesa Four Four Two publicó su listado de los mejores 100 jugadores del año y sorprendió con el puesto que le designó al jugador que partió la mitad del año entre el PSG y el Inter Miami. Además, también tuvo buenos rendimientos y ausencias por lesión en la Selección argentina. Le reservó el sexto puesto, en un ranking que lidera Erling Haaland.

A Messi lo precede, además del noruego, Jude Bellingham (2°), Harry Kane (3°), Kylian Mbappe (4°) y Rodri (5°). Lo sorprendente es que la misma revista, el año pasado, lo eligió como el mejor jugador de todos los tiempos por encima de Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé y Zidane.

Messi quedó en el sexto puesto entre los mejores jugadores del mundo por una revista inglesa. (Foto: archivo)

Por otro lado, también es sorprendente la posición del segundo argentino en la lista, Lautaro Martínez, quien llegó a la final de la Champions en el año, siendo un jugador clave. También fue el segundo goleador del Calcio en la temporada anterior y el primero de la presente. Aún así, se encuentra en la posición 34°. Julián Álvarez, también finalista de esa competencia, está en la ubicación 39°.

Otra sorpresa es la del arquero Emiliano Martínez, que es el cuarto e la posición en la lista detrás de Alisson, Ederson y Marc Ter Stegen. Está ubicado en el puesto 49°, justo uno por debajo del delantero francés Randal Kolo Muani, a quien le atajó el mano a mano en la penúltima jugada de la final del Mundial de Qatar.

Los otros argentinos entre los 100 mejores son Enzo Fernández (92°) y Nahuel Molina (99°). Fueron sorpresivamente excluidos jugadores como Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Cristian Romero. De hecho, tampoco fue incluido el portugués Cristiano Ronaldo.

El top 100 de jugadores para la publicación