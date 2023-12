La llamativa recomendación de Palermo al próximo DT de Boca sobre Cavani: "Es un jugador al que hay que..."

El sueño de Martin Palermo es dirigir Boca. Lo vio palpable cuando la oposición a la actual gestión, aquella que encabeza Andrés Ibarra y Mauricio Macri, le ofreció el puesto en caso de ganar las elecciones del domingo pasado. Por eso se involucró. La derrota en las urnas catapultó toda chance y este miércoles confesó que tampoco se ve candidato a DT del oficialismo comandado por Riquelme.

"No creo que me llame Riquelme, si lo hace es por un interés. No lo va a hacer. Mirá que yo viví las pretemporadas o las concentraciones y varios días de levantarnos, vernos la cara y convivir. Somos distintos. Por mi lado, nos respetamos dentro de la cancha y convivimos muchos años. Somos distintos, y cuando sos distinto no conectás por más que quieras hacerlo por Boca, porque está encima de todos. Para qué le voy a mentir al hincha y decirle que me llame Román. Si después en la convivencia vamos a durar dos días. No hay que generarle expectativas al hincha de Boca. Voy a tener que esperar cuatro años más para ser entrenador de Boca", confesó.

En cuatro años, probablemente la carrera de Edinson Cavani haya concluido y si no, es muy poco probable que el uruguayo permanezca en Boca. Por ende, será difícil que Palermo lo dirija, a pesar de haber estado a unos votos de hacerlo. Sin embargo, eso no le impidió hablar sobre él y la importancia de bancarlo.

A pesar de tener méritos para hablar de nueve a nueve, el Loco no se pudo sacar el chip de entrenador para analizar la actualidad de Cavani en el equipo que seguramente comandará Diego Martínez. "La adaptación no es fácil al fútbol argentino. Creo que es un jugador al que hay que rodear, es distinto. Tiene una calidad única y el DT tiene que encontrarle la manera de sacarle más provecho. Cuando encuentre funcionamiento, se va a destacar mucho más", recomendó.

Cavani es el delantero estrella de Boca. (Foto: archivo)

"Que digan que no está a la altura de jugar en el fútbol argentino, es una equivocación. Le va a costar por la exigencia: te pegan, te agarran y quizás no está acostumbrado, pero tiene que hacer una diferencia única en el fútbol argentino y aprovecharlo más, que se queden tranquilos", cerró.