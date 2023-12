Las polémicas críticas de la prensa inglesa al Dibu Martínez: "Muy buen arquero, pero es un..."

Emiliano Martínez es una pieza fundamental en un gran presente del Aston Villa. El equipo de Unai Emery marcha tercero a un punto del líder Arsenal y lleva seis partidos sin perder, 9 si se cuenta la Conference League.

En la última victoria ante Brentford volvió a ser importante con un par de atajadas que dan cuenta de su nivel, pero también fue ojo de las críticas por una polémica que protagonizó en el final, cuando tomó de la camiseta de forma violenta al francés Neal Maupay.

Tras la expulsión del jugador del Aston Villa Boubacar Kamara a los 96', el futbolista nacido en Versalles pero con madre argentina reclamó una falta y se mantuvo en el piso. Dibu empezó a exigirle que se levante hasta que lo tomó de la camiseta para hacerlo él mismo, motivando la reacción de los rivales y el desarrollo de una pequeña gresca que no pasó a mayores.

Mirá el video

Al menos, no pasó a mayores en la cancha, porque los medios de comunicación ingleses no perdonaron la actitud del arquero argentino y realizaron duras críticas. Por ejemplo, el comentarista Ian Ladyman, que trabaja para el diario inglés Mail Sport y presenta el podcast It's All Kicking Off, expresó en ese espacio: "Emi (Martínez) es un muy buen arquero, pero es un idiota. Voy a molestar a mucha gente si digo esto; pero es lo que pienso".

Por su parte, Mike Keegan, también periodista del diario inglés, agregó: "No me gusta nada (Emiliano) Martínez y lo del domingo fue una vergüenza". Luego, se refirió al aniversario de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar para seguir pegándole: "Debería ser recordado por hacer una de las mejores atajadas que he visto en una final de un Mundial".