Qué dijo Andrés Ibarra del faltazo de Macri en las elecciones en Boca: “Tenía un…”

El candidato a presidente de Boca por la oposición, Andrés Ibarra, no tuvo problemas en reconocer la derrota ante Juan Román Riquelme en las elecciones del club y, además de criticar el accionar del oficialismo por las irregularidades en el padrón que habían denunciado semanas atrás, explicó los motivos por los que Mauricio Macri estuvo ausente.

Ibarra aseguró que el expresidente dejó de lados "muchísimos temas de su agenda" para acompañarlo en la campaña y agregó: "Para mí es un orgullo porque es el presidente más exitoso de la historia de Boca. Haberlo tenido como compañero de fórmula en un esfuerzo de representación, exclusivamente por el amor de Mauricio a Boca, quiero destacarlo".

Ibarra se refirió a la ausencia de Macri en la votación.

"Mauricio estuvo hasta ayer (por el sábado) trabajando con nosotros. Estuvo todo el día comunicado conmigo y con gente del equipo. Tenía un compromiso ineludible. Estaba para el 3 y postergó esto. Ahora no podía eludirlo. No cambió nada. Estuvo siempre al lado nuestro", explicó

Por último insistió en que había irregularidades en el padrón: "Mientras el club se siga manejando con estos valores, como hemos visto con el padrón totalmente truchado, no tenemos por qué no pensar que en el resto del padrón no haya habido irregularidades como las que fueron probadas en las mesas que se separaron".

"Mientras esto pase en Boca, además de las irregularidades que hoy detectamos y están escritas", dijo y sentenció: "El de las mesas que separamos no me sorprendió nada. Del resto, son diferencias que podían esperarse perfectamente".