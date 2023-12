La sentencia de Montiel sobre los rumores de su regreso a River: "Me gustaría volver a..."

Desde hace semanas el nombre de Gonzalo Montiel viene sonando con fuerza en el mundo River. Cada vez son más los rumores que hablan de un posible retorno del campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

En este contexto, y a un año de la coronación de la Albiceleste ante Francia en el estadio Lusail, el lateral derecho rompió el silencio y se refirió a esta situación. En su diálogo con DSports, Cachete dejó clara su postura y despejó todo tipo de dudas con respecto a su desembarco en Núñez.

Para comenzar, Montiel que en el último mercado de pases pasó del Sevilla (España) al Nottingham Forest (Inlgaterra), manifestó: "Todavía no es el momento de volver. Estoy en Nottingham Forest entrenando, cuando me toque tengo que estar preparado". A su vez, añadió: "En algún momento me gustaría volver a River".

Quien en los últimos días se refirió a esta situación, y había puesto paños fríos, fue Jorge Brito. El mandamás del Millonario habló ante los micrófonos de TyC Sports y expresó: "No hay duda que nos encantaría tener a Montiel acá, pero hay que ser respetuoso y no generar ilusiones de cosas que no se pueden materializar".

"Hoy no se puede, pero el día que se pueda haremos todos los esfuerzos. River tiene una gran situación económica hoy y somos conscientes del nivel que tiene Montiel. No hay nada de cierto al respecto”, sentenció.