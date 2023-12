La desilusión del capitán de la Reserva de Independiente con Tevez: "Nos sorprendió que..."

La Reserva de Independiente tuvo un gran cierre de año. Los dirigidos por Pedro Monzón lograron coronarse como campeones de la Copa Proyección y hubo varios futbolistas que se destacaron. Este título cortó una racha adversa de 33 años sin campeonatos en la categoría y fue foco de ilusión para muchos juveniles que sueñan con hacer sus primeras armas en el plantel profesional. Sin embargo, Agustín Quiroga, capitán de la Reserva, expresó su decepción por una situación particular y apuntó contra Carlos Tevez.

El Rojo retornará a los entrenamientos el 26 de diciembre y el 2 de enero viajará a Miami para realizar la parte más fuerte de la pretemporada. En suelo estadounidense, los dirigidos por el Apache permanecerán hasta el 18 de enero. El entrenador de Independiente ha expresado públicamente la necesidad de incorporar algunos futbolistas y las llegadas de Gabriel Ávalos y de Johnny Quiñónez se encuentran bastante avanzadas.

Tevez había mencionado que la promoción de juveniles iba a ser un aspecto importante de su proyecto, pero Quiroga habló en las últimas horas y dejó una frase que resonó mucho. "Nos sorprendió que Tevez lleve solamente a un jugador a la pretemporada. Duele porque hicimos un gran torneo y sobre todo los playoffs pensando en ganar un lugar para la primera", explicó en diálogo con el programa partidario Independiente de América.

A pesar de las declaraciones de Quiroga, el Apache aún no confirmó qué juveniles irán a la pretemporada. (Foto: archivo)

La declaración del defensor de 21 años resultó un tanto extraña, dado que Tevez aún no informó quiénes serán los juveniles que realizarán la pretemporada con la Primera. De todas formas, todo indica que serán varios los jugadores de Reserva que dirán presente en Miami.

El futuro de Quiroga en Independiente es incierto, ya que se le vence el contrato a finales de diciembre y aún no hay acuerdo por su renovación. El futbolista, que debutó en Primera en abril de este año, cuenta con intereses por parte de All Boys e Independiente Rivadavia. Los próximos días serán importantes para conocer si continúa o no en el Rojo, pero lo cierto es que desde la dirigencia desean renovar su vínculo.