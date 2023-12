La pícara frase de Rojitas sobre a quien votó en las elecciones de Boca: "Miren que..."

El mundo Boca vivió una jornada histórica, en la que más de 40 mil socios se acercaron a la Bombonera para participar en unas elecciones que interpeló a todos. Por ejemplo, muchísimos ídolos del club eligieron su bando entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, incluso participando activamente como Ángel Clemente Rojas.

Mirá el video

Rojitas, el máximo representante xeneize para toda una generación de hinchas, se hizo presente en Brandsen 805 para ejercer su derecho. Luego de sacarse fotos con algunos simpatizantes que lo reconocieron, el 10 bromeó con la posibilidad de votar a la oposición: "Miren que voy a votar a Macri yo", alertó antes de dejar una sonrisa.

Al igual que cuando jugaba, el ídolo xeneize engañó primero y resolvió después: "No, jamás en la vida. Yo soy de Riquelme, a morir", disparó el exjugador de 79 años.

Rojitas y Román, dos ídolos se saludan

"Hoy se vota por ustedes, por los socios", sentenció Rojitas, que marcó 79 goles en 222 partidos con la camiseta 10 de Boca en la espalda. Luego, el referente dio su parecer acerca de las elecciones: "Lo veo a Román como ganador, no tengo ninguna duda, sino no estaría acá. ¿Qué querés, que vote a Macri? Con todo respeto... no lo puedo ni ver. Nunca me gustó como político lo que hizo en Argentina", tiró contra el candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra.

Avanzada la tarde, en las redes sociales apareció un video en el que Rojitas se encontró con Riquelme en los pasillos de la Bombonera. Al igual que en veces anteriores, ambos se sacaron una foto y se saludaron con afecto.