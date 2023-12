La genial foto de Messi con un grupo de chicos que visitó el predio de Inter Miami

Lionel Messi disfruta de una merecidas vacaciones luego de un año que, por segunda vez en su carrera como profesional, incluyó una mudanza. Tras su salida del París Saint Germain, donde estuvo durante dos temporadas, el mejor jugador del mundo se convirtió en nuevo futbolista del Inter Miami.

Messi posó para las cámaras. (Foto: @M30Xtra)

Ya instalado en el equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos, el rosarino termina de adaptarse a su nueva vida. Sin actividad hasta el 10 de enero, el capitán de la Selección argentina aprovecha al máximo para estar junto a su esposa e hijos, a quienes acompaña en sus actividades en las divisiones formativas de las Garzas.

El GOAT le regaló su firma a los chicos. (Foto: @M30Xtra).

Se ha vuelto cotidiano ver a Messi acompañando a sus hijos en cada uno de los partidos que estos disputan como jugadores del Inter Miami. En esta ocasión fueron los rivales de los herederos del 10 quienes alertaron la presencia del GOAT y causaron una verdadera revolución.

Mirá el video

Los pequeños aprovecharon su presencia en las instalaciones para inmortalizar su encuentro con el campeón del Mundial de Qatar 2022. Autógrafos, muchas risas y fotos fueron las que el capitán de la Selección argentina le regaló a los chicos. Y a los no tan peques también, ya que más de un adulto se coló en el pedido.

Messi saludó y se sacó fotos con sus seguidores. (Foto: @M30Xtra).

Lionel Messi retornará a los entrenamientos con el Inter Miami el próximo 10 de enero. A partir de allí, bajo las ordenes del Tata Martino, la franquicia estadounidense tiene pactados una series de amistosos: 19 de enero vs. El Salvador (en San Salvador), 29 de enero vs. Al Hilal (en Arabia Saudita), 1 de febrero vs. Al Nassr (en Arabia Saudita), 4 de febrero vs. combinado de Hong Kong (en Hong Kong) y el 17, por ahora sin oficialización, podría jugar contra Newell's.