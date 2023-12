El tremendo pronóstico de Luis Suárez para Cavani en Boca en 2024: “El próximo año de Edi será…”

Luego de su salida de Gremio, donde tuvo un año futbolístico muy positivo, Luis Suárez habló con Juan Pablo Varsky en YouTube y tocó muchos, entre ellos, el presente de Edinson Cavani en Boca y lanzó una particular sentencia que llena de ilusión a los fanáticos xeneizes.

"Vi la etapa de Edi en Boca. Él venía de mucho tiempo en Europa. Todos los cambios son difíciles para los jugadores. No es fácil. Por lo que tengo entendido, no había hecho pretemporada", arrancó el ex Liverpool y Barcelona en el ciclo de entrevistas que el periodista denominó 'Clank'.

Luego, en la misma línea, agregó: "Creo que el próximo año de Edi será espectacular, porque es un excelente profesional que a lo largo de los años ha logrado mucho, en cada club que ha jugado. Estos cuatro, cinco meses que estuvo, creo que le vinieron muy bien para adaptarse y prepararse para el próximo año".

"Una lástima en la final de la Libertadores. Pero en las finales, por detalles, hay veces que las perdés", se lamentó y luego realizó una autorreferencia: "Cambia mucho no hacer la pretemporada. Este año me sentí espectacular porque hace dos años y medio que no hacía pretemporada. Desde que me fui del Barcelona que no hice".

"Jugué en el Aleti, jugué la Copa América, llegué a Nacional entrenando solo, fui al Mundial y después tuve la pretemporada en Gremio. La gente de fútbol sabe que uno, teniendo una buena pretemporada, puede tener el nivel que se espera", explicó.

Sobre su futuro, que puede estar en el Inter Miami de Messi, aclaró: "Lo que quiero es descansar, seguir disfrutando. El otro día hablé con mi abogado sobre varias cosas. Y quedamos en seguir hablando la próxima semana. Ojalá se dé la posibilidad, pero, de momento, nada. Ni con Leo hablé. Hablamos la semana pasada, cuando terminó el campeonato. Leo no me mete fichas, je. En unos días o la otra semana ya habrá noticias. Pero necesito descansar del año que tuve y disfrutar de la familia".