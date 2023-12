Revelan el picante motivo futbolístico por el que Rondón pidió irse de River

Este jueves fue movido para el mundo River. Mientras el Millonario se prepara para disputar el Trofeo de Campeones ante el ganador de la final entre Platense y Rosario Central, se conoció que Salomón Rondón comunicó su deseo de emigrar de cara a la temporada 2024.

Las primeras versiones aseguraron que la decisión del delantero se debe a que su familia no termina de adaptarse a nuestro país y como consecuencia tiene la intención de regresar a Europa, lugar en el que desarrolló gran parte de su crecimiento como futbolista profesional (emigró de Venezuela en 2008).

Mirá el video

En horas de la tarde se conoció el picante motivo futbolístico por el que Rondón decidió no continuar en River. El encargado de dar la información fue Joaquín Bruno, en la pantalla yC Sports, quien aseguró la razón por la que el hombre de la Selección de Venezuela da un paso al costado.

"Me escribió alguien que está muy cercano al mundo River. Me dijo que, lo voy a leer textual, que Rondón pidió irse porque no se sintió al 100% respaldado por el técnico. Sabe Rondón que Demichelis pidió un nueve para este mercado de pases", soltó el periodista.