Por pedido del jugador, Rondón se va de River: el particular motivo de su salida

Martín Demichelis perderá una pieza importante para la próxima temporada. Es que, luego de los rumores sobre una posible salida de Salomón Rondón, se confirmó que el venezolano habló con el entrenador de River y los directivos del club para poder rescindir su contrato por cuestiones personales.

Según cuentan, el delantero expresó que su familia no termina de adaptarse al país y tiene la intención de regresar a Europa ya que gran parte de su crecimiento como futbolista fue en el Viejo Continente. Ante esto, también queda descartada la chance de irse a México, Pachuca lo tendría en sus planes, y su futuro es incierto.

Tiempo atrás, Demichelis había alertado sobre esta situación: “Tuvo que pagar un costo alto para su adaptación. Él vivía en Nordelta, no podía conducir y todos los días tenía que entrar y salir del barrio como visitante. Se comía esperas de 30 minutos. No son cosas que solo les pase a los extranjeros. Es algo menor, pero en mi casa demoraron tres semanas para instalarme un televisor y eso que yo soy argentino y el entrenador de River. No nos olvidemos que Rondón vivió 19 años en Europa".

Quien se refirió a esta situación fue Bocha Batista, entrenador de la Selección de Venezuela, quien dejó en claro su postura: "Fue creciendo, de menor a mayor. Yo le he comentado que llegaba a un fútbol difícil, donde no iba a tener espacios. Él es un jugador que si le das espacio, tanto en el juego aéreo, es complicado. Pagó, lógicamente, esa adaptación sin pretemporada en un club que te exige y él lo sabía. Pero me gustaría que Rondón se quede en River".

Tras quedar libre de Everton de la Premier League, Rondón llegó a River a comienzos de 2023. En total disputó 34 partidos entre Liga Profesional, donde logró su único título, Copa Libertadores, Copa Argentina y Copa de la Liga, entre los que anotó diez goles.