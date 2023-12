La tremenda sentencia de Francescoli en medio de las críticas a Demichelis: "En todo caso me tengo que..."

Luego del enorme respaldo que le dio en las últimas horas Jorge Brito, presidente de River, Martín Demichelis recibió otro fuerte apoyo de Enzo Francescoli. El uruguayo habló con la cadena ESPN y dejó bien en claro que no corre ningún riesgo y hasta fue picante con parte de la prensa que intenta desestabilizarlo.

"Escuché estos días a periodistas diciendo que fue un año malo para River porque no ganó nada, hasta dijeron no ganó nada, cuando hasta hace seis meses ganamos un torneo con 11 puntos de ventaja. Para mí, si me das una relación de importancia, la Libertadores es más importante, como la Champions lo es en Europa", expresó el mánager millonario.

Que, en la misma línea, agregó: "Pero creo que nosotros mismos estamos denigrando el torneo. Yo a veces me río de estas cosas, con todo lo que ha pasado, si se va Demichelis... ¿Por qué se va a tener que ir Demichelis? No entiendo, hay cosas que no entiendo, y no generamos de acá. River, después de tantos años de manejarse de una manera, hizo un paso difícil con la transición de Gallardo. Se hizo y de la mejor manera, eso es mérito de Demichelis".

"Entró en el plantel, trabajó y consiguió un torneo que hoy nadie le da valor, pero ganamos con casi 15 puntos de ventaja. Más allá de los resultados, y es importante tener en cuenta esto, lo veo muy bien en cómo trabaja, en los planteamientos de algunos partidos. Creo que todavía tiene que adaptarse a la Argentina, si bien es argentino y conoce el club: su paso tantos años por Alemania e Inglaterra creo que lo complicaron bastante", siguió.

Para cerrar, repitió: "Demichelis nunca estuvo en discusión, deben pasar muchas cosas deportivas para cambiar un técnico, no soy de los que piensan que hay que cambiarlo por un resultado. En todo caso, me debería ir yo, porque lo elegí. Debemos ser realistas y concretos con la idea que tenemos en el club. Les digo a los hinchas que estén tranquilos, que por ahí muchos pueden dudar, pero Demichelis es un muy buen técnico y está haciendo las cosas muy bien".