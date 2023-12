La tajante respuesta del Mago Capria al apodo despectivo que le pusieron hinchas de Racing: "Lo de Vago Capria es..."

El 2023 fue un año para el olvido en Racing. Aquel inicio con la victoria ante Boca en Abu Dhabi fue un pequeño oasis en el desierto que llegó después: lesiones, malos rendimientos, refuerzos que no funcionaron y expectativas que estuvieron lejos de ser alcanzadas. Así, la Academia cerró la temporada sin haber peleado ningún campeonato y con las renuncias de Fernando Gago y Rubén Capria, el mánager que pegó el portazo esta semana.

Al igual que el exentrenador, el flamante ex director deportivo dividió aguas en la hinchada racinguista, que hasta le dedicó cánticos e insultos en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, lo que más caló hondo fue "Vago Capria", un apodo despectivo hacia su trabajo en el club. Días después de su salida, el exjugador académico se refirió al mote que recibió por parte de sus propios simpatizantes: "Es algo simplista", sentenció.

Capria renunció en Racing, a dos años del comienzo de su gestión como mánager.

"Viene de gente que no sabe el trabajo que uno hace. Hay de todo, también he recibido mensajes muy lindos. No te podés enganchar en lo que se dice en el día a día", reconoció Capria en diálogo con D Sports.

Además, el exmánager fundamentó la ratificación de los interinos Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla en el cargo de DT y su salida de Racing: "Al ver que la dupla funcionaba, decidimos frenar la búsqueda del DT. Mi paso al costado es para generar positivismo en la estructura", expresó.

La foto más común de Racing en 2023: un equipo cabizbajo y sin respuestas.

Finalmente, Capria defendió su postura de que Racing hizo un buen trabajo bajo su gestión, pese a no haber logrado títulos de peso: "A nadie le gusta salir segundo, ni tercer ni cuarto. Pero hay que valorar estar siempre peleando los torneos. Como estamos todos en la dinámica de que lo único que importa es el resultado, no termina importando el rendimiento. El deporte necesita gestionarse en base al rendimiento. Y al rendimiento no lo conseguís cambiando de DT cada cinco partidos", concluyó.