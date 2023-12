La llamativa mención de Demichelis a Simeone tras ser eliminado por penales: “Es uno de los técnicos más exitosos y…”

River cayó por penales en la noche cordobesa y Martín Demichelis cerró su primer año al mando del equipo. Durante este periodo, fue campeón de la Copa de la Liga Profesional pero luego lo eliminaron de la Copa Argentina, la Libertadores y ahora la Copa de la Liga Profesional.

En un club tan exigente como River, esas eliminaciones pesan en la consideración del DT, que es cuestionado a pesar de que el equipo no demuestra un mal funcionamiento. Demichelis lo sabe y en conferencia de prensa pospartido lo reconoció.

Mirá el video

"El hincha de River está acostumbrado a exigir ganar. Me formé en River y lo sé, siempre lo dije, incluso ganando. Logramos algo que no es fácil. Quedar eliminados en cuatro días después en la Copa Argentina y Libertadores claro que dolió, porque había mucha ilusión. Entramos en un mal comienzo en la Copa de la Liga, nos reacomodamos, tuvimos un mal noviembre y hoy buscábamos la final. El hincha está en todo su derecho en no estar contento, pero creo que se hicieron cosas bien", reconoció.

Luego, le dejó otro mensaje a los simpatizantes de River: "A la gente lo primero que tengo para decirle es agradecimiento y felicitarlos porque no dejan de llenar donde nos toca jugar. Soy el principal responsable cuando las cosas no funcionan bien. Pero siempre que me cruzo con los hinchas, hay un gran respeto. Me formé en River y hace cinco años estaba en la tribuna del Santiago Bernabéu gritando el gol del Pity. Vamos a seguir trabajando duramente para ganar el 22".

Mientras dejaba esas palabras, al DT se le ocurrió parafrasear a Diego Simeone con el objetivo de revelar la importancia de los éxitos en una gestión al mando de un equipo grande. "Me voy a subir a una frase de Diego Simeone, que para mí es uno de los entrenadores más exitosos desde hace mucho tiempo. ‘Sólo sirve ganar, ganar y ganar’, dijo una vez. Que no se vea la identidad que tenemos por no haber podido ganar este título y pasar por penales, seguramente para muchos será así pero si la tenemos a la identidad", aseguró.