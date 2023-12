La cruda sentencia de Demichelis sobre dirigir a River después de Gallardo: “Es la transición más difícil de la historia por…”

Con la derrota de River ante Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga, comenzó a cerrarse el primer año al mando del equipo de Martín Demichelis, quien tuvo la enorme responsabilidad de reemplazar en el cargo a Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club. Le quedará una nueva final, el 22 de diciembre, para determinar al ganador del Trofeo de Campeones.

Al nuevo entrenador le está costando ganarse a la gente de River. La vara quedó muy alta y ni el título de la Liga Profesional, obtenido en el primer semestre, le basta al hincha para otorgarle un apoyo unánime. Probablemente el peso de la historia reciente con el Muñeco influya en la percepción del DT.

De hecho, el propio Demichelis lo reconoció en el marco de la conferencia de prensa que brindó en la noche del sábado tras el partido. Mientras se refería a la exigencia del hincha, manifestó: "Después de que Marcelo Gallardo decidiera irse, se dio la transición más difícil en la historia del club por todo lo que él significaba".

La frase llegó después de que el DT hablara de la exigencia del simpatizante millonario, pero dejando los argumentos necesarios para sostener su gestión. "Está claro que el hincha de River está acostumbrado a exigir ganar, me formé en River y lo sé y siempre lo dije aun ganando, cuando recordé que River no solo exigía ganar sino jugar bien. Logramos algo que no es fácil, corríjanme pero se ganó la Liga en 2008, 2014 y 2021 y nosotros lo logramos en siete meses. Lo de la Copa Argentina y Libertadores dolió porque había mucha ilusión. Entramos en un mal comienzo de esta Copa de la Liga, nos reacomodamos en partidos posteriores, tuvimos un mal noviembre y le ganamos el otro día a Belgrano. Hoy buscábamos la final para jugar dos en siete días. El hincha está en todo su derecho de no estar contento hoy, pero creo que se hicieron cosas bien", expresó.

Sobre los cuestionamientos a su administración del equipo, agregó: "Siempre digo lo mismo: no me subí al escalón del éxito cuando habíamos ganado el primer torneo y no me confundí para perder mis ideales, humildad ni raíces porque sé de dónde vengo. Soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día que sea entrenador de River, me siento con total entereza y fortaleza para agarrar el auto e ir al River Camp. A eso me debo".