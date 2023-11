Messi habló de Francescoli y de Aimar, su ídolo de chico: “Vi esa época de River y era…”

Luego de haber hablado, con gran orgullo, sobre la figura de Diego Armando Maradona, Lionel Messi continuó con su charla junto a Zinedine Zidane. El argentino y el francés se sentaron frente a las cámaras en una imperdible nota realizada para Adidas, donde hablaron de todo.

Entre los temas que tocaron, se mencionó el de los referentes que cada uno tuvo en su infancia, cuando el sueño de ser un futbolista profesional comenzaba a asomar en sus vidas. El ex mediocampista del Real Madrid y Juventus, que fue campeón del Mundial de Francia 1998, fue el primero en referirse a ello.

Mirá el video

"Mi referente era Enzo Francescoli que jugaba en el Marsella, uno de mis hijos se llama así por Enzo. Cuando lo vi dije 'quiero ser como él'. Era muy elegante, cómo manejaba la pelota, eso no se veía mucho. Cuando vino Enzo vimos que era un futbolista diferente, no había muchos extranjeros, era un mago con el balón. Yo quería hacer lo mismo", aseguró.

Lionel Messi, por su parte, también comentó sobre el paso del uruguayo por el fútbol argentino: "Yo era chico pero vi la época de River que ganaron todo, tenía un equipazo. Hoy por hoy sigue trabajando en el club. Tuve la suerte de conocerlo y es una gran persona. Me acuerdo que River era una locura, fue su última etapa en River".

Además, sobre su gran admiración por Pablo Aimar, sentenció: "A mi me gustaba mucho Aimar. Un jugador que me encantaba su manera de jugar, en River también tenía un gran equipo. Sacando a Diego que era un caso aparte, Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador. De chico no seguía tanto el fútbol europeo".