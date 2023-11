La explosiva frase de Arias tras el empate de Racing y los silbidos del Cilindro: "Esto es una mie..."

El Cilindro volvió a estallar ante un nuevo mal partido de Racing. La Academia tenía un duelo clave ante Central Córdoba, ya que una victoria le permitía superar a los santiagueños y ser puntero de la zona B. Sin embargo, el triunfo se escapó en la última jugada y Gabriel Arias, referente del plantel, no tuvo pelos en la lengua al hablar frente a los micrófonos.

En diálogo con la transmisión, el arquero fue lapidario ante el rendimiento del equipo en el desenlace del encuentro: "Ninguna respuesta. Si no sabemos aguantar un resultado, si no podemos hacer un esfuerzo en los últimos minutos para aguantarlo, es una mierda. Esto es una mierda", disparó.

"Este resultado no sirve para las aspiraciones que tenemos. Necesitamos ganar, ganar y ganar. Es lo único que sirve en este momento. No sirve, el punto no sirve", agregó.

Luego, Arias hizo un pedido para puertas adentro: "Hay que empezar a convencerse de que se puede. Ya lo dije la vez pasada, pero si no hacemos un esfuerzo, estamos en un momento en el que cualquier jugada nos llegan y convierten. Tuvieron muy pocas situaciones y en la última jugada te sacan dos puntos en tu casa... es una mierda", reiteró.

"No sé si es una cuestión anímica, futbolística... hay que repensar muchas cosas. Hay que estar un poco más al 100%. Es eso", concluyó el chileno en una explosiva aparición ante los micrófonos.