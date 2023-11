El contundente mensaje de Demichelis a los hinchas de River tras la derrota con Huracán: "No hay..."

River perdió un invicto de 20 partidos consecutivos sin perder en condición de local. Este viernes por la noche, en el estadio Monumental, el Millonario cayó ante el Globo por 2-1 y se despidió con un sabor amargo de su público (el último partido de local lo jugará en Santiago del Estero debido a los conciertos que habrá en Núñez).

Tras el encuentro, donde su equipo jugó un buen primer tiempo y un flojo complemento, Martín Demichelis enfrentó los micrófonos y analizó lo demostrado por sus dirigidos. Entre sus diferentes declaraciones, el DT le envió un mensaje a los hinchas de cara a la recta final de la temporada.

uD83CuDF99? Demichelis habló en conferencia luego de la derrota ante Huracán: "No hay que dramatizar, nosotros elegimos esta forma de jugar. Queríamos darle una alegría a la gente y no se pudo" https://t.co/EjRF673wGW — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 4, 2023

Para comenzar, el técnico de River manifestó: “Salimos a hacer lo que siempre hacemos, ser dominantes. Huracán pasó a jugar 4-5-1, bien replegado y eso dificulta el poder encontrar espacios y tiempos. Creo que las situaciones las tuvimos, estas cosas pasan. La tuvimos más pero nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles y no se ganó“

“Hemos ganado más de lo que hemos perdido con esta manera de jugar. Es la que elegimos. Repito, siempre hay cosas para corregir, podemos hacer un partido replegado y especular con llegar una o dos veces y ganar, pero esa no es nuestra forma. No hay que dramatizar, el rival hoy tuvo una gran eficacia y hay que felicitarlo. Vamos a afinar los detalles que nos hacen escapar los puntos, no veo que sea una forma que no de resultados y que haya que cambiar rotundamente”, añadió Demichelis.

Para finalizar, Micho sentenció: “Hoy le queríamos regalar a la gente y no se dio. Agradezco el apoyo que estuvo siempre y la entrega que tuvo el plantel para con cada uno de los partidos acá. El hincha se puede sentir representado con la hegemonía que generamos acá durante el 2023, somos el que más puntos sacó, más goles hizo, más posesión tuvo“.