La particular oferta de River a Matías Suárez para renovar su contrato por un año

River, que acumula tres partidos consecutivos sin poder ganar por primera vez en el año, se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa de la Liga. En dicha instancia el Millonario se verá las caras ante Belgrano el próximo domingo, a las 18.30, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Mientras el equipo de Martín Demichelis busca reencontrarse con su mejor versión para ir en búsqueda del bicampeonato, la Comisión Directiva trabaja pensando en el armado del plantel de cara a la temporada 2024. En este contexto, uno de los que llega al final de su contrato en diciembre es Matías Suárez.

Suárez fue capitán de River en el amistoso ante Colo Colo.

El cordobés, que es muy querido por los hinchas de River, estuvo muy lejos de tener un año soñado. Entre todas las competencias disputó apenas 221 minutos, distribuidos en 15 partidos, a lo largo del año. Esto como consecuencia de la lesión crónica que sufrió en su rodilla.

Pese a esta gran inactividad, los directivos del Millonario le pusieron a Suárez sobre la mesa la posibilidad de una renovación por 12 meses más, es decir, hasta finales de diciembre del 2024. Eso sí, en el contrato figuran diferentes ítems de productividad y rendimiento que el hombre de 35 años prometió analizar antes de responder.

El delantero, que fue capitán en el partido que River disputó ante Colo Colo a mediados de mes, había sido consultado acerca de su futuro con la camiseta de la banda roja. “¿Mi futuro? Todavía no lo pensé, estoy tratando de disfrutar todo esto. Hoy pensé solamente en el partido, me queda todavía un mes y después pensaremos lo mejor para mí y para River. Estoy muy agradecido a esta institución y a este grupo que siempre me apoya. Tengo la confianza de todo el club y de toda la gente, ojalá sea lo mejor”, sentenció Suárez tras la igualdad con el Cacique.