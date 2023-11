La explosiva editorial de Toti Pasman contra Riquelme y Macri tras la suspensión de las elecciones: "Me hartaron"

La reunión de conciliación no fue tal y finalmente no habrá elecciones en Boca este domingo. El oficialismo, con Juan Román Riquelme a la cabeza, y la lista opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri no se pusieron de acuerdo en cuanto al padrón electoral y la situación llegó a un punto límite. Por eso, Toti Pasman, conductor y confeso hincha xeneize, disparó contra ambos lados de la contienda electoral.

Mirá el video

En el programa De Fútbol Se Habla Así en DSports, el periodista dejó una explosiva electoral tras la reunión que derivó en la suspensión de los comicios en el club de la Ribera: "Me cansaron Riquelme y Macri. Si vos querés poner a Boca por encima y lo que te importa es que se vote, cedés, negociás, acordás", comenzó.

Luego, Pasman, que en algún momento coqueteó con la posibilidad de meterse en la política de Boca, explicó las razones de su enfado con el ídolo y el expresidente: "Riquelme me cansó porque en 2019 negoció con todos para estar. Román, dejá la filosofía de lado porque no va por ahí. Después, Macri me cansó porque esperó que Boca pierda con Fluminense para postularse y ahora empezó con todas estas chicanas que son legales, pero que también perjudican a Boca. Lo más sano para el club es votar el domingo", expresó.

En la misma línea, el conductor del programa utilizó una fuerte palabra para describir a la lista del macrismo: "Por este oficialismo y esta oposición chicanera, se llega a esta situación empantanada, embarrada donde el que pierde es el socio de Boca. Riquelme me cansó hace rato, y Macri me cansó ahora, porque dicen una cosa y la verdad es otra", sentenció.

Finalmente, Pasman concluyó: "Los dos dicen 'queremos que se vote' y la verdad es que no quieren que se vote. Lo que quieren es ganar a cualquier cueste lo que cueste, como sea. Así quieren ganar los dos. Si Riquelme necesita 13 mil votos truchos para ganar, quiere ganar así. Y si la oposición la tiene que estirar hasta 2026 para ganar, la estira hasta 2026. La verdad, a mi me cansaron. Muchachos, me hartaron".