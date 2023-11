La impactante revelación de Macri sobre el pedido que le hizo a Riquelme por el 9 de Qatar: “Román, yo te mandé…”

La primera vez que Juan Román Riquelme contó que Mauricio Macri lo había "obligado" a incorporar al delantero de la Selección de Qatar a cambio de que que la aerolínea de bandera de ese país se mantenga como sponsor del club, fue en el marco de la derrota de Boca ante Estudiantes.

Tras generar un gran revuelo, el vicepresidente de Boca lo ratificó en entrevista con C5N. "Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante”, contó.

Ni bien se hizo pública la revelación sobre la frustrada llegada de Almoez Ali a Boca, los candidatos salieron a responderle a Riquelme y contar su versión sobre el ofrecimiento del delantero que actualmente juega en Al Duhail SC.

Primero fue Andrés Ibarra, quien confesó: "Es una mentira. No tiene nada que ver con ninguna realidad de nada. Qatar, incluso en su momento, le ofreció el doble de plata de Boca". Sin embargo, luego reconoció: "Lo que puede pasar a veces es que hay jugadores que pueden ser sponsoreados y que el club puede o no utilizarlos".

Almoez Alí, el 9 que rechazó Riquelme para Boca y que nació en Sudán, no en Qatar. (Foto: Instagram)

Sin embargo, quien habló al respecto este martes fue el propio Macri, confesando la recomendación pero negando la "extorsión" que implicaba el hecho de que si no se contrataba al jugador el sponsor se caía.

"Lo del 9 de Qatar es otra manipulación de la realidad. Román yo te mandé por Whatsapp los videos que me mandó Tamim bin Hamad Al Thani (el emir de Qatar). Un amigo personal fanático de Boca. Gracias a esta amistad, cuando era presidente de la Nación lo llamé para que auspicie a Boca y aceptó con Qatar Airways pagando el doble de lo que Boca cobraba. Dos años después me llamó diciendo 'tengo este delantero'", comenzó confesando Macri.

Luego, siguió: "Yo vi el el video y lo llamé a Román y le dije 'no tengo idea si juega bien o no pero él pide que le demos una oportunidad, que él se hace cargo de todo. Traelo a Boca, dale minutos en entrenamientos y fijate si puede jugar en Copa Argentina". Con eso alcanza para quedar bien. Él me contestó: 'Bueno, me ocupo', pero nunca lo llamó. Después terminó el contrato y no se renovó pero no porque yo le dije sino porque él se sintió maltratado"