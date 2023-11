La fuerte reacción del hermano de Garnacho a un picante rumor sobre su relación con Messi: “Dejen de…”

La idolatría de Alejandro Garnacho por Cristiano Ronaldo siempre fue mirada de reojo, principalmente en Argentina. Claro, la rivalidad entre el portugués y Lionel Messi creó muchos rumores acerca del vínculo o la reacción que podría tener el capitán de los campeones del mundo con el Bichito, joven promesa de la Selección argentina.

Una de esas versiones era que la Pulga no seguía al delantero del Manchester United en Instagram. Esto fue ratificado por Rio Ferdinand, excapitán de los Diablos Rojos y actualmente comentarista de televisión: "Un amigo me dijo que Messi dejó de seguirlo porque [Garnacho] siempre dice que el GOAT es Ronaldo, incluso cuando está con la Selección argentina", señaló el exdefensor inglés en el podcast FIVE.

El hermano de Garnacho salió al cruce ante los rumores de una mala relación con Messi.

Ante la viralización de ese clip, el hermano menor de Garnacho, Roberto, salió al cruce en Twitter y aclaró los tantos: "Falso. Messi nunca lo siguió. Dejen de inventar cosas solo para crear odio. Garna ama y admira a ambos y todos ustedes están intentando crear una rivalidad", disparó.

En la misma línea, el joven de 17 años contó detalles íntimos de la relación entre Messi y la promesa del United y la Albiceleste: "Hasta he visto videos de Messi mostrándole la Copa del Mundo a Garna. Amigos, si ustedes supieran como festejamos en casa", en referencia a la consagración de la Scaloneta en Qatar 2022.

Ferdinand aseguró que Messi habría dejado de seguir a Garnacho

Por último, Roberto Garnacho aclaró que sus tuits no estaban dirigidos hacia Ferdinand, una leyenda del club en el que juega su hermano: "Esto ni siquiera está dirigido directamente hacia Rio, solo es información incorrecta sobre Garna de mucha gente en general. Solo quería dejarlo en claro", concluyó.