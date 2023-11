Ayelén García palpitó su estreno en el Mundial de balonmano

Luego de una larga preparación y un 2023 cargado de actividades, este miércoles se pondrá en marcha la Copa del Mundo de Balonmano, la cual se desarrollará en Dinamarca, Noruega y Suecia. Allí, la Selección argentina formará parte del grupo "H" junto con Países Bajos, República Checa y República del Congo, una zona que no será sencilla para las dirigidas por Eduardo Gallardo, quienes buscarán quedar en lo más alto y acceder a la etapa decisiva del campeonato. Entre las citadas a la competencia ecuménica aparece el nombre de Ayelén García, la única mendocina que estará presente en el viejo continente.

García viene de tener una gran actuación en los Juegos Panamericanos de Chile, en donde La Garra obtuvo el segundo puesto tras caer en la gran final ante Brasil. Si bien el conjunto Albiceleste no pudo sacar su pasaje a los Juegos Olímpicos, el desempeño fue más que aceptable. A dos días de su estreno en el Mundial, la mendocina dialogó con la prensa, brindó sus sensaciones acerca de su actuación en el campeonato continental y dio su punto de vista acerca del Preolímpico 2024.

García va por su tercer mundial.

La oriunda de San Rafael comentó: "El balance de los Juegos Panamericanos fue muy positivo, a pesar de haber perdido el último partido con Brasil. Creo que el equipo se soltó muy bien, no tuvimos un mal torneo, Yo en particular lo disfruté muchísimo y mis compañeras también, fue una experiencia más que me guardo. Si bien no se nos dió la clasificación a los Juegos, por suerte tendremos en marzo otra posibilidad, que será el Preolímpico" dijo. Luego agregó: "Sabemos que será difícil porque nos enfrentaremos a equipos europeos, pero vamos a ir con todo para lograr la clasificación".

El fixture de Argentina indica que el jueves será el turno de medirse ante Países Bajos desde las 14, luego vendrá República Checa el sábado 2 de diciembre a partir de las 11:30 y la fase de grupos se cerrará ante Congo el lunes 4 de diciembre a las 14.