La sorpresiva respuesta de Riquelme sobre la posibilidad de que Bianchi sea el DT de Boca si gana las elecciones: "Carlos es nuestro..."

Aunque los ojos siguen puestos en una difícil clasificación a la próxima Copa Libertadores, el principal foco de Boca está en las elecciones del próximo domingo. En esta línea, una bomba explotó este lunes cuando en radio La Red aseguraron que el entrenador del Xeneize en caso de que gane Juan Román Riquelme sería nada menos que Carlos Bianchi.

Mirá el video

En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela, programa de C5N, el candidato a presidente del oficialismo se refirió a esta versión que asegura que un cuarto ciclo del Virrey es posible. Ante la consulta, sonrió y le agregó intriga a su decisión. "Carlos es nuestro ídolo, cambió la mentalidad de nuestro club, hizo creer que ganar la Libertadores es simple. Tuvimos la fortuna de tenerlo como entrenador, yo lo quiero mucho, él me quiere mucho. Le hago unos líos bárbaros cada vez que voy a la casa porque yo me manejo como si fuera mi casa porque me lo hace sentir así", expresó en primer lugar.

Lejos de echar por tierra la posibilidad, Riquelme agregó: "Siempre hablo con él, yo no voy a usar a nadie. Él se sentiría así si yo lo hiciera. Soy feliz con que me quiera, que se acuerde de mí y levantarme con un mensaje de él. Yo lo veo siempre bien, él ama al fútbol, es una persona muy ordenada”.

La versión de que Bianchi, de 74 años y tres pasos por el club de la Ribera, podría volver a usar el buzo azul y oro surgió en radio La Red. Por otra parte, varios periodistas que siguen el día a día del mundo Boca afirmaron que el Virrey solo mostraría apoyo a su exdirigido a través de un video.

Al contrario del camino que tomó la oposición, Riquelme prefirió no revelar quien será el entrenador de Boca en caso de ganar las elecciones. En la previa a la victoria contra Godoy Cruz, el actual vice aseguró que confirmará el técnico la próxima semana: "El domingo ganaremos las elecciones y el lunes anunciaremos al DT", sentenció.