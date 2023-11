Demichelis reveló el motivo por el que le dio pocos minutos al Diablito Echeverri en River: “Le costó muchísimo la…”

Este domingo por la tarde River cerró su participación en la fase regular de la Copa de la Liga Profesional. En el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el Millonario igualó sin goles ante Instituto de Córdoba y culminó la competencia en el segundo puesto de la Zona A, asegurando así su lugar en los playoffs.

Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa tras sellar la clasificación entre los ocho mejores del torneo y, además de analizar la actuación de su equipo, el DT se refirió al presente del Diablito Echeverri, una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia. "Cuando llegué a River, sabía que Echeverri era el diamante en bruto a potenciar", comenzó.

Mirá el video

"Nadie discute y nadie duda del talento técnico que tiene Claudio y la inteligencia para resolver diferentes circunstancias. Le costó muchísimo la primera etapa desde lo físico para con nosotros. No es lo mismo jugar con chicos de 16 años a jugar en Reserva. Ni es lo mismo de jugar en Reserva a entrenarse con Primera", añadió.

Sobre la integración del Dablito Echeverri en el plantel profesional, Demichelis expresó: "Les aseguro que la convivencia de estos meses dentro del vestuario, con los líderes que tenemos dentro del vestuario, más los entrenamientos intensos en los cuales mejoró muchísimo desde los aspectos físicos y técnicos lo ponen en el presente que hoy tiene en el Mundial".

"Me alegra muchísimo tanto por él como por Ulises Giménez, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Franco Mastantuono. Los chicos son chicos y hay que acompañarlos desde cerca en el proceso de evolución. A Echeverri lo apreciamos, él quiere muchísimo a la institución y lo vamos a disfrutar. No quepa ninguna duda, él está predestinado a jugar en River. Ojalá cuando vuelva no esté cansado porque se tiene que poner a competir con nosotros", sentenció el DT.