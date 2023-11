La picante respuesta de Demichelis a la prensa tras el pobre 0-0 con Instituto: “Para ustedes no estaré…”

Este domingo, River volvió a dejar más dudas que certezas en su deslucido empate sin goles ante Instituto. Desgraciadamente para el Millonario, Huracán ganó su partido y lo dejó en el segundo lugar de la zona A de la Copa de la Liga. Por eso, Martín Demichelis volvió a recibir cuestionamientos sobre el desempeño del equipo y algunas decisiones técnicas, como la del lateral derecho.

Mirá el video

Ese sector de la defensa fue un dolor de cabeza durante todo el año para el entrenador. Algunas veces puso a Marcelo Herrera, en otras reconvirtió a Santiago Simón y también usó a Milton Casco, como en este último partido. Ante la consulta por sus constantes cambios en esa parcela de la cancha, el DT riverplatense dejó una picante respuesta: "Por ahí para ustedes yo no estoy muy contento, pero sí, estoy contento por el esfuerzo y el sacrificio que hacen los jugadores", disparó.

Luego, Demichelis explicó el motivo de su rotación en la última fecha de la Copa de la Liga: "Voy rotando porque Santi Simón llegó de Japón, casi no durmió estos días. Igual que Pablo Solari. Por eso arrancaron Enzo y Casco. Tuve la posibilidad en estos meses de darle oportunidades a los chicos que demuestren para qué están", expresó.

En la misma línea, el técnico de River agregó: "En el regreso de la selección, ninguno se quiso perder ningún entrenamiento a pesar del desgaste que eso genera. Eso demuestra el compromiso que hay con el grupo".

Finalmente, el joven DT asumió la responsabilidad del bajo momento del equipo, que no gana hace tres partidos: "Soy yo el responsable que el equipo no encuentre el mejor funcionamiento. Por distintas circunstancias fuimos cambiando piezas, se fueron incorporando jugadores nuevos, si los trajimos hay que darles la posibilidad de que participen. Hoy creí que Colidio podía romper mucho más en los espacios como volante/delantero. La responsabilidad que el equipo no esté pasando el mejor de los momentos es mía", concluyó.