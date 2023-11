La advertencia de Messi al comenzar sus vacaciones y de cara a la Copa América 2024: “Me voy a…”

Lionel Messi encendió todas las alarmas al salir antes de tiempo en la victoria de la Selección argentina ante Brasil. Desde el cuerpo médico no hubo un parte médico oficial sobre la lesión que tuvo, pero Rodrigo De Paul reveló que "jugó desgarrado" y esa fue la razón por la que no estuvo en el máximo de su rendimiento.

Esta noticia también repercute en Inter Miami ya que, por más que no tenga actividad por el momento, habrá que esperar para saber la gravedad de la molestia muscular y los plazos de recuperación. El astro, luego del encuentro, habló y advirtió: "En principio sentí una molestia en el aductor (derecho)".

Messi ya piensa en un nuevo año con el Inter Miami.

"La verdad que no me ayudó tampoco calentar, enfriarnos, ir adentro, esperar un rato y volver a salir. Pero bueno, era mi último partido así que tengo tiempo para ponerme bien y arrancar un año con todo. Me voy a preparar de la mejor manera para hacer un gran año, empezando por una gran pretemporada y desde cero", expresó Leo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni le cortó al pentacampeón mundial un invicto de 64 encuentros sin perder, en cotejos de clasificación continental. Sin embargo, la nota discordante se dio antes del comienzo del partido, con la agresión de parte de la policía brasileña hacia los hinchas argentinos, sin ningún tipo de contemplaciones.

“Lo vivimos mal, vimos cómo le estaban pegando a la gente. Ya pasó también en la final de la Libertadores (Boca-Fluminense), otra vez reprimiendo a la gente con los palos. Están más pendientes de eso que de jugar el partido. Nos fuimos al vestuario porque era la manera de que se tranquilice todo un poco. Podría haber pasado una desgracia, la policía estaba reprimiendo con palos. Fuimos a ver cómo estaban los familiares y la gente cercana. Y ahí volvimos", agregó.