La picante chicana de Chiqui Tapia contra Macri en la Asamblea de la AFA: "Acá les habla el..."

La política en Boca está al rojo vivo a nueve días de las elecciones y por la trascendencia del club y de uno de sus actores, Mauricio Macri, es normal que trascienda y salpique a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la política nacional.

Hace días, el exdirigente xeneize y expresidente de la Nación se refirió al actual mandatario de la AFA, Claudio Tapia, a quien criticó con dureza. "La AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, muy graves, como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego ni el fair play. Lo de Tapia es imperdonable. Todas las Ligas tienen 20 equipos y acá somos más vivos y vamos a 30 equipos. El fútbol va a tener que cambiar", expresó Macri.

Las críticas se dan luego de que el propio candidato a vice de Boca se manifestara a favor de las sociedades anónimas en los clubes de fútbol argentino, y en medio del repudio por parte de los clubes a su implementación.

Con la grieta aún abierta, este jueves Tapia convocó a una reunión del Comité Ejecutivo de AFA para votar mediante plebiscito si los clubes aceptan o no a las sociedades anónimas para incorporarlas en el estatuto. En esta ocasión, aprovechó para abrir el encuentro con una irónica referencia a Macri.

"Buenas tardes, estamos en el predio Lionel Andrés Messi. Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen o no saben. Quiero simplemente decirles que el fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo, que algo en los últimos seis años hemos ganado", devolvió con una chicana.