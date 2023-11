Beckham reveló cuál fue el momento en el que pensó que Messi no llegaba a Inter Miami: "Comencé a preocuparme..."

Lionel Messi cerró, el pasado martes en Brasil, una temporada particular. Luego de casi 20 años de carrera en el fútbol europeo, el mejor jugador del mundo abandonó el Viejo Continente y comenzó una nueva etapa con la camiseta del Inter Miami, club de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Uno de los protagonistas fundamentales para el aterrizaje del mejor jugador del mundo en las Garzas fue, sin dudas, David Beckham. El inglés es uno de los propietarios de la institución y en las últimas reveló cuál fue el momento que le causó mayor preocupación en medio de las negociaciones con el capitán de la Selección argentina.

Beckham recordó el momento en el que negociaba la llegada de Messi a la MLS.

Para comenzar el exjugador del Manchester United manifestó: “Siempre supimos que habría competencia. El momento en el que me preocupé un poco fue cuando el Barcelona mostró interés en Messi. El Barça obviamente tocó la fibra sensible y como todos sabemos, Leo nunca llegó a despedirse de la manera que merecía allí. Es por eso que esa fue la única vez que comencé a preocuparme de que pudiera terminar en otro lado y no en Inter Miami. Pero Jorge, José y yo hicimos todo lo posible para posteriormente recibir su llamada confirmándonos que venía al club”.

“Estoy seguro de que todos los propietarios dicen esto, pero, desde el primer día él (Messi) fue el jugador soñado que quería traer a Miami. Lo veo con nuestra equipación, lo veo entrenar y jugar y aún no puede creer que lo tengamos en el equipo”, añadió Beckham en su diálogo con The Times.

Para finalizar, sobre el futuro del GOAT, sentenció: “Veo la participación de Leo en la liga por mucho más tiempo del que jugará. Estamos muy interesados en retenerlo para ayudar a atraer jugadores y participar en el desarrollo futbolístico del club y del fútbol en Estados Unidos, creo que será muy divertido para él como lo ha sido para mi todo este tiempo”.