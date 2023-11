Messi contó qué lo perjudicó al momento de sentir una molestia ante Brasil: "No me ayudó..."

La Selección argentina hizo historia nuevamente y se quedó con un clásico de alta tensión ante Brasil tras ganarle por 1 a 0 en el estadio Maracaná. Esto, a pesar de que Lionel Messi jugó con una lesión a cuestas desde el primer tiempo.

El defensor Nicolás Otamendi, a los 18 minutos del segundo tiempo, le dio el triunfo a la Selección nacional en certamen clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mirá el video

Minutos después, Lionel Messi se retiró lesionado y en su lugar ingresó Ángel Di María. El reemplazo del capitán fue forzado por una molestia muscular sufrida en el inicio del partido, en la zona del aductor. Durante dos ocasiones, el capitán se acercó al banco de suplentes para que le apliquen el spray calmante y poder continuar. Durante el entretiempo hubo masajes para regenerar la zona, pero a Messi se lo vio disminuido desde lo físico durante toda la segunda mitad.

Messi sale reemplazado por la lesión. Foto: Noticias Argentinas

El propio Messi lo contó finalizado el partido: "Si, desde el principio sentí una molestia en el aductor. La verdad es que no me ayudó calentar, enfriarme, ir adentro, volver a salir. Pero era mi último partido ya así que tengo tiempo para ponerme bien y arrancar un año con todo. Me voy a preparar de la mejor manera para hacer un gran año empezando por una gran pretemporada y desde cero."

A pesar de la lesión, Brasil no pudo sacar provecho de la situación y hasta terminó jugando con un futbolista menos por la expulsión del mediocampista Joelinton, a los 36 minutos del complemento.

Este resultado significó un triunfo histórico para los actuales campeones del mundo, ya que se convirtió en el primer equipo en vencer a Brasil como local por Eliminatorias, récord que ostentó durante 69 años y logró mantener el invicto durante 64 encuentros.