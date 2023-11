Cuándo y cómo se define el posible pase a la final del reducido para Maipú

Deportivo Maipú igualó 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el duelo perteneciente a la semifinal de ida del reducido de la Primera Nacional. El Botellero contó con un hombre de más desde los 33 minutos del primer tiempo debido a la expulsión de Nicolás Talpone en el local, aunque esta ventaja no pudo ser reflejada en el marcador. Ahora, el elenco de Luis García tendrá la oportunidad de definir la historia en el Omar Higinio Sperdutti.

La vuelta será en el Omar Higinio Sperdutti.

El empate sin goles en el Estadio Antonio Candini dejó una sensación agridulce en el Cruzado, que fue claramente superior y convirtió en figura al arquero del Celeste, Franco Petroli, Más allá de no haber marcado, el Tricolor tendrá un as bajo la manga para el choque de vuelta, ya que no sólo contará con todo el público a su favor, sino que también tiene ventaja deportiva, por lo que un empate (cualquiera sea el marcador), le alcanzará para meterse en la final del reducido ante Almirante Brown o Deportivo Riestra (los Blanquinegros ganaron 2-0).

El partido de vuelta se jugará el domingo 26 de noviembre con el arbitraje de Nicolás Lamolina. Para este compromiso, el Deportivo Maipú contará con dos piezas claves que estuvieron ausentes en la jornada de hoy y eso se vio reflejado en la cancha. Es que Nicolás Agorreca retornará a la línea defensiva, en tanto que la gran figura del equipo, Rubens Sambueza, también dirá presente en el ataque.

De esta forma, el Cruzado intentará coronar un año inolvidable en el que peleó mano a mano en la zona "B" con Independiente Rivadavia (terminó ascendiendo) y Chacarita, que cayó en playoffs frente a Temperley. En la etapa final, el Botellero viene de eliminar a San Martín de San Juan y Temperley y hasta el momento mantiene la ilusión de llegar a la élite del fútbol argentino, por lo que se espera un estadio a pleno el próximo fin de semana.