Mundial Sub 17: como podría ser el camino de Argentina hasta la final

La Selección argentina Sub 17 jugará este martes ante Venezuela los octavos de final del Mundial de la categoría, luego de que los caribeños accedieran a esa instancia por finalizar terceros en el Grupo F.

El partido se jugará desde las 9 (de Argentina) en el Jalak Harupat Stadium, en la ciudad indonesia de Bandung. El vencedor accederá a cuartos de final para enfrentar el viernes 24 de noviembre en Yakarta.

Para que se den estos cruces, se necesitaron una serie de resultados. La victoria de Argentina sobre Polonia y la sorpresiva victoria de Japón sobre Senegal decretaron la clasificación de Argentina como primera del grupo. Luego, el resultado del rival, Venezuela, quien cayó ante Alemania por 3 0. Además. el triunfo de México sobre Nueva Zelanda por 4-0.

Si Argentina avanza de ronda en el Mundial, su rival volverá a ser sudamericano, considerando que en esa llave Brasil venció este lunes a Ecuador por 3-1. Por ese lado del cuadro, competirán por un lugar en las semifinales España (que venció este lunes a Japón por 2-1) y Alemania o Estados Unidos, los integrantes de la otra llave.

Por otro lado del cuadro competirán Francia vs Senegal, Inglaterra vs Uzbekistán; Mali vs. México y Marruecos vs. Irán.

En cuanto a los antecedentes más cercanos entre la Selección argentina y Venezuela a nivel Sub 17, se enfrentaron en el Sudamericano clasificatorio de abril de este año realizado en Ecuador y el equipo de Diego Placente se impuso por 2-1 en el hexagonal final con dos goles anotados por Santiago López, delantero de Independiente.