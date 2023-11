La desopilante anécdota sobre el Dibu Martínez y su "obsesión" en el Aston Villa: "Yo digo 'hostia, este...'"

Dibu Martínez demostró toda su grandeza con la camiseta de la Selección argentina, lo que lo llevó a ser campeón del mundo, ganar tres títulos en total y convertirse en ídolo. Como si todo esto fuera poco, el marplatense ganó el premio al Mejor Arquero del mundo en el Balón de Oro y un compañero suyo en el Aston Villa reveló la locura con la que vive el guardameta albiceleste.

El español Pau Torres es uno de los "custodios" del arco de los Villanos, de muy buen arranque en la Premier League. Junto al Dibu, el zaguero central es uno de los pilares defensivos del equipo de la ciudad de Birmingham, por lo que conoce bien la mentalidad del argentino. A raíz de esto, reveló una desopilante anécdota sobre el guardameta: "El Dibu es muy competitivo. Estamos haciendo un viaje en autobús a lo mejor, y bueno, vamos juntos, sentados en la mesa y siempre vamos con el iPad, con el ordenador, viendo otros partidos de la liga, y cuando le marcan un gol a otro portero, él lo celebra", aseguró.

"Cuando le ganamos 6-1 al Brighton, nos dieron un par de días libres y me fui a mi casa en Villarreal. Al día siguiente recibo un mensaje y me dice: ‘Disfruta por casa, pero a ver si el siguiente partido conseguimos clean sheet [valla invicta]'", expresó el ex Villarreal.

Al parecer, al Dibu le quita el sueño sumar arcos en cero y lo lleva a niveles elevados en el Aston Villa: "Y yo digo '¡hostia, este tío! Acabamos de ganar 6-1 al Brighton y aún no está contento'. Creo que esa mentalidad es la que le hace ser uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor", destacó.

En lo que va de la temporada, el arquero argentino suma tres vallas invictas en 13 partidos. La mejor marca del Dibu Martínez en este rubro fue de 15, en la temporada 2020/21. Este es un récord histórico del Aston Villa y le valió para el tercer puesto en dicha campaña de la Premier League.