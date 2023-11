Bomba en Boca: la denuncia de Macri que podría poner en peligro las elecciones en el club

El presente futbolístico de Boca no es el esperado. Luego perder la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná, el Xeneize quedó sin chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga y todavía no asegura su participación en la próxima edición del certamen continental. Por delante tendrá la semifinal de la Copa Argentina y una pequeña posibilidad por tabla anual, aunque allí no depende de sí mismo.

Por otro lado se encuentra la vida política del club. El sábado 2 de diciembre es la fecha elegida para que se desarrollen las elecciones. Aquí se enfrentará el oficialismo, encabezado por Juan Román Riquelme y la oposición, encabezada por la dupla Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

En este contexto, se conoció una noticia que cayó como una bomba en el mundo Boca. La lista opositora realizó una denuncia a través de una presentación formal anta la Comisión Electoral. La misma tiene que ver con irregularidades en las agrupaciones que integran la lista del oficialismo.

Ibarra-Macri encabezan la lista de la oposición.

El inconveniente tiene que ver con irregularidades en tres de las ocho agrupaciones que forman parte de la lista encabezada por Juan Román Riquelme. La primera de ellas es "Soy Bostero", espacio creado por el 10 para tener su lugar en las elecciones de este 2 de diciembre. Según apuntó la oposición, los 10.000 avales no fueron presentados ante escribano público por lo cual no estarían en condiciones de participar de los comicios.

Mientras que "Por un Boca Mejor" y "Xeneizes por Siempre Boca" no tendrían problemas de avales, pero al parecer estarían inhabilitadas ambas. Según se aprecia en el Artículo 16 del Reglamento General de Comicios que la personería electoral de las agrupaciones cesará automáticamente si no participan en dos elecciones seguidas o en cuatro de forma alternada.

En este sentido "Por un Boca Mejor" no formó parte de las elecciones de 1999, 2011, 2015 y 2019. Por su parte "Xeneizes por Siempre Boca" no dijeron presente en 2003, 2011, 2015 y 2019. De esta manera la decisión quedará en manos de la Comisión Electoral. La misma se conforma por tres personas pertenecientes al oficialismo: el secretario del club (Ricardo Rosica), el tesorero (Carlos Montero) y un socio elector designado por la CD (Sebastián Rodríguez).

Teniendo en cuenta esta situación, desde la oposición consideran que la presentación no prosperará, por lo cual ya tienen en mente una demanda anta la Inspección General de Justicia o incluso en la Justicia Civil.