Bomba mundial: aseguran que Marcelo Gallardo es el nuevo DT del Al Ittihad

Luego de su exitoso paso por River, Marcelo Gallardo tuvo propuestas importantes del fútbol europeo pero siempre su respuesta había sido negativa. En las últimas horas volvió a sonar su nombre para dirigir un equipo saudí y, al parecer, esta vez todo está encaminado para que el Muñeco vuelva a trabajar.

La bomba que lanzó Germán García Grova.

Así lo confirmó Germán García Grova, periodista de TyC Sports y La Red, quien compartió un posteo en sus redes sociales para contar la novedad. "Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de Al-Ittihad", escribió el cronista y ahora se espera que el club lo haga oficial en alguno de sus canales de comunicación.

En este equipo está Karim Benzema y el ex DT de River aparecía como la segunda opción del club ubicado en la ciudad de Yeda, ya que antes se habían comunicado con Julen Lopetegui, ex DT de Sevilla.

Durante la mañana, Sebastián Srur (Radio Continental) había expresado "Gallardo no mira con malos ojos meterse en la política de River. No me sorprenderia que en las elecciones de 2025 tenga algo", pero con esta novedad seguramente todo eso quede en el olvido aunque habrá que esperar de cuántos años será el contrato que firme con el club árabe.

Este 2023 recibió algunos sondeos u ofrecimientos para volver a trabajar; algunos concretos, como del Olympique de Marsella o el Sevilla (también sonó en el PSG, Mónaco, Napoli, Leeds United y Villarreal, entre otras instituciones)