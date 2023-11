La firme “advertencia” de Francescoli a Demichelis tras el conflicto con el plantel de River: “No me puedo poner a…”

El mundo River ya pasó página, pero el conflicto entre Martín Demichelis y los jugadores a raíz del ya conocido y debatido "off" con algunos periodistas sigue presente en la memoria. Meses después, Enzo Francescoli rompió el silencio sobre esa situación y dejó una frase particular.

En diálogo con Juan Pablo Varsky en su canal de streaming Clank!, el mánager del Millonario se refirió al conflicto que generó turbulencias en Núñez: "Yo trato de ubicarme en mi lugar. Yo soy un director deportivo, si hubiera querido ser técnico hubiera sido técnico. Entonces no me puedo poner a solucionar algo que debe solucionar el técnico, ni puedo ponerme a solucionar algo que debe solucionar los jugadores, o los jugadores con el técnico”, disparó.

Además, el Príncipe aseguró que su influencia en el día a día del equipo es baja e intenta no entrometerse con la función del DT y los jugadores: “Si entro al vestuario a veces, pero es porque hay simpatía. Trato de no invadir. Hay lugares que yo no invado porque creo que no me corresponde. Si pasa algo en el vestuario y yo me meto a querer arreglar algo que tiene que arreglar el técnico con sus jugadores, me parece que no estoy en el lugar que corresponde, esta es mi manera de pensar”, expresó.

Luego, el uruguayo retomó el tema del problema que explotó en el vestuario: "Se lo expliqué a Martín y se lo expliqué a los jugadores, era algo que tenían que solucionar ellos, por el bien de ellos, porque si entra un tercero a solucionar algo, ¿de qué sirve? Al otro día, ¿cómo se mira la cara del técnico con su jugador o los jugadores con el técnico, si yo me metía a solucionar algo, o Brito o el que sea? Esto es lo que creo que nos debemos sentir orgullosos en River, que se aprendió a que cada uno ocupe su lugar”, agregó.

Finalmente Francescoli insistió con separar los roles del mánager y de Demichelis: "Yo no tengo que arreglar las cosas que tiene que arreglar el técnico. En todo caso, si el técnico actúa mal, seré yo quien decida si habrá que cambiar al técnico o no. Pero yo no puedo meter a arreglarme las cosas de él. O arreglar los problemas que puede tener el técnico en el vestuario. Esta es mi manera de pensar. Y la manera de pensar que tenemos en River. Por eso Brito me pide opinión, me escucha y muchas veces podemos discutir, pero él no se va a meter en una decisión mía y yo no me meto en las de él. Y así funciona River”, concluyó.