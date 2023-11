El DT bomba que quedará libre y gusta mucho en Racing: “Hay un interés muy serio”

En la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, donde buscará asegurar su lugar en los playoffs, Racing recibirá en el Cilindro a Belgrano de Córdoba, quien ya sacó boleto para la próxima fase. Un punto le sirve a los de Avellaneda para meterse entre los ocho mejores y pelear por el título.

Mientras el equipo busca terminar la temporada de la mejor manera, la Comisión Directiva trabaja para buscar al reemplazante de Fernando Gago de cara al 2024. Pintita pegó el portazo tras la caída en el clásico ante Independiente y desde entonces asumió, de manera interina, la dupla compuesta por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla.

Mirá el video

En este contexto, y luego de que este confirmara que a partir de la próxima temporada daría un paso al costado como DT de Newell's, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Gabriel Heinze. El encargado de confirmar la información fue Leo Paradizo en F12, programa de ESPN.

"Hay un interés muy serio por Heinze en Racing. Para el presidente de Racing es una interesante posibilidad tener al Gringo Heinze como técnico. A mi no me consta en que el Mago Capria sea tan determinante en que no lo quiere. Para Blanco, Heinze es el elegido. No es mucho más diferente que Gago, es una continuidad".