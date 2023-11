El furcio de Macri sobre Riquelme al presentarse como candidato a vicepresidente de Boca: "Andrés Ibarra no es alguien que..."

A un día del cierre de las listas para las elecciones en Boca, Mauricio Macri confirmó que será el candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra, quien encabeza la oposición. Al fundamentar su decisión de participar en los comicios, el expresidente del club de la Ribera lanzó varios dardos contra Juan Román Riquelme, pero cometió un furcio que varios hinchas no le perdonaron en las redes sociales.

En un evento de campaña en Puerto Madero, el ex presidente de la Nación quiso diferenciar a los dos posibles presidentes del Xeneize y, al intentar realzar a su compañero de fórmula, tuvo un error: "Lo hago porque el que me convoca, Andrés Ibarra, que espero que sea nuestro futuro presidente, no es alguien que le va a hacer la rabona a Yepes", soltó.

La jugada a la que quiso hacer mención Macri es el recordado caño de Riquelme al colombiano Mario Yepes el día en el que Boca eliminó a River en la Copa Libertadores 2000. De por sí es llamativo que alguien tan vinculado al club de la Ribera se confunda aquel histórico lujo del actual vicepresidente, pero toma otro color si se tiene en cuenta que el tandilense era el mandamás del Xeneize por ese entonces.

El caño de Riquelme a Yepes

Pese a la equivocación, el Ingeniero siguió con el camino de la comparación entre Ibarra y Riquelme: "Eso está fuera de discusión. Tampoco le va a meter un pase de 40 metros a Martín [Palermo] para que le meta el primer gol al Real Madrid", expresó.

Aunque un tanto más complejo de notar, esa frase contiene otro error por parte de Macri. En la histórica consagración de Boca ante el Merengue en Japón, el primer gol de Palermo viene de un centro de Marcelo Delgado, mientras que el segundo sí es el 'bochazo' de Riquelme para el máximo goleador de la historia de Boca.

Más allá de estos furcios, el candidato a vice de la oposición dejó en claro que se presentará en búsqueda de sacarle la dirección del club al exenganche: "Riquelme suele decir que Boca es el patio de su casa y se maneja como si fuese así, pero Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo. Como está hoy no tiene futuro y duele, por eso, cuando Andrés me pidió si lo podía acompañar, acepté. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia", sentenció.