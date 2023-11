Riquelme reveló el picante motivo por el que se metió en la política de Boca: “Fue porque River…”

Juan Román Riquelme habló y dejó varios títulos. El vicepresidente de Boca Juniors dijo este viernes que en las elecciones presidenciales del club, que tendrán lugar el 2 de diciembre, el hincha deberá decidir entre "seguir teniendo un club de fútbol o que lo usen para hacer política" y también reveló el particular motivo por el que decidió meterse en la política del club.

"Yo volví porque los hinchas me lo pidieron y fue porque River vivió los cinco mejores años de su vida. Y encima, nos entregaron el club con deuda", aseguró el ídolo haciendo alusión a los éxitos del equipo de Marcelo Gallardo, que en aquel entonces había levantado varios títulos, entre ellos dos Libertadores.

Luego, en diálogo con Radio 10, contó: "Hace cuatro años estoy en el club, casi nunca tuve vacaciones. Mis amigos me dicen que estoy loco, yo les digo que estoy en el mejor lugar del mundo, es mi obligación. Tuve que aguantar a gente decir si Riquelme estaba preparado o no. Piensan que si sos futbolista, sos un bruto".

"La dirigencia anterior nos entregó el club con deudas, tuvimos un año y medio de pandemia y no se le cobró abono al hincha, y en los tres años de Libertadores no se cobró adicional. Perdimos muchísimo dinero, pero era lo que teníamos que hacer. Hoy le podemos decir que tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja. No sé cuántos clubes pueden decir eso", cerró.